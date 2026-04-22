Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Frühjahrsprognose

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Frühjahrsprognose:

"Donald Trump hat mit dem Iran-Krieg die Weltwirtschaft auf Talfahrt geschickt. Es ist also nicht überraschend, dass die Bundesregierung ihre Wachstumserwartung für das laufende Jahr halbieren muss. Schockierend ist es dennoch, dass das Bruttoinlandsprodukt trotz der kreditfinanzierten Milliarden für Verteidigung und Infrastruktur im laufenden Jahr voraussichtlich nur um mickrige 0,5 Prozent zunehmen wird. Kanzler Friedrich Merz muss sich jetzt an seiner eigenen Reformrhetorik messen lassen. Mit Blick auf die Arbeitskosten braucht es Einsparungen in den Sozialversicherungen. Idealerweise müsste die schwarz-rote Koalition auch die geplante Senkung der Körperschaftssteuer vorziehen."/DP/jha