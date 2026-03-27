DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.480 +1,8%Euro1,1517 +0,1%Öl115,0 +0,4%Gold4.491 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Gesundheitsreform

30.03.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Gesundheitsreform

Die Vorschläge der Kommission zur Reform des Gesundheitswesens werden der Branche einiges abverlangen. Eine Finanzlücke von 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr lässt sich nicht mit ein paar harmlosen Taschenspieler-Tricks stopfen. Apotheker, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und auch die Kassen selbst werden einen erheblichen Beitrag leisten müssen, zumal das Defizit in den kommenden Jahren eher größer werden dürfte. (.) Es wird kompliziert. Es wird vor allem laut, denn die Betroffenen werden sich das nicht gefallen lassen wollen. Die Wucht der Proteste wird die Politik massiv treffen. Offen ist, ob die Koalition über ausreichend Kraft und den Rückhalt verfügt, diesem Druck standzuhalten. Die überhastete Reaktion auf die Preisexplosionen bei Benzin und Diesel lässt daran zweifeln./yyzz/DP/zb