Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Grüne/Asylkompromiss

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Grüne/Asylkompromiss:

"Die Grünen machen mit dem EU-Asylkompromiss gerade die Erfahrung, wie weh Demokratie tun kann. Die Parteispitze ist zerrissen, die alten Realo-Linken-Konflikte aufgeplatzt, an der Basis brodelt es wie seit Jahren nicht mehr. Ausbaden muss diesen Konflikt vor allem eine: Außenministerin Annalena Baerbock. Während sie in den letzten Monaten dabei zusehen konnte, wie sich ihr parteiinterner Konkurrent um eine mögliche künftige Kanzlerkandidatur immer weiter ins Abseits schoss, ist nun sie in der Schusslinie. Und so hat der Asyl-Streit vor allem eines bewirkt: Das Kräfteverhältnis zwischen Habeck und Baerbock hat sich egalisiert. Nun werden die Kanzlerkandidaten-Karten neu gemischt."/yyzz/DP/ngu