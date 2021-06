Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Handel/verkaufsoffene Sonntage

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Handel/verkaufsoffene Sonntage:

"Wohl kaum jemand arbeitet an einem Sonntag gern. Allerdings ist das in Restaurants, Bädern oder Museen, auf Bauernhöfen oder bei der Bahn bereits normal. Warum also nicht in Geschäften, die das wollen? Es geht ja darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Man darf davon ausgehen, dass viele Mitarbeiter zur Job-Sicherung zeitweilig Schichten am Sonntag in Kauf nehmen würden. Denn der Handel will die Sonntagsöffnung ja nur bis Jahresende - bis vielleicht viele Kunden endgültig wieder schätzen gelernt haben, in einem Fachgeschäft Dinge in die Hand und genau unter die Lupe zu nehmen, sich beraten zu lassen, um dann eine Kaufentscheidung zu treffen."/yyzz/DP/he