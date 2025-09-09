Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Israels Angriff auf Doha

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Israels Angriff auf Doha:

"Dadurch, dass man Grenzen des Völkerrechts mehrfach überschreitet, gewinnt Unrecht nicht an Rechtmäßigkeit. Und einen Verhandlungspartner anzugreifen, mit dem man angeblich gerade einen Deal zum Austausch der israelischen Geiseln bespricht, führt nachgerade die eigene Verhandlungsbereitschaft ad absurdum. Vermutlich verspricht sich die Regierung Netanjahu, mit einer Tötung der Hamas-Führung die Terrorgruppe vollständig besiegen zu können. Bislang war diese Taktik allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Wie bei einer Hydra kamen immer neue Führer nach. Und noch ein anderes, fatales, Signal sendet dieser Angriff: Er zeigt, dass sich die Hamas-Führung nirgends auf der Welt vor der Rache Israels sicher fühlen kann. Unter diesen Bedingungen wird sie sich niemals auf eine Entwaffnung und einen Gang ihrer Führung ins Exil einlassen."/yyzz/DP/nas