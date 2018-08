Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Kameras am Arbeitsplatz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Kameras am Arbeitsplatz:

"Film ab. Nach diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts dürfen sich all jene, die auf Vorrat Beweise bunkern, endgültig ermutigt fühlen. Dashcam-Dreh im Straßenverkehr, falls es kracht? Kamera am Arbeitsplatz, falls Kunden ausrasten oder Mitarbeiter lange Finger bekommen? Zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat ein Gericht in einer juristischen Grauzone den Daumen gesenkt und entschieden: Der Datenschutz spielt im Zweifel nur die Nebenrolle."/yyzz/DP/he