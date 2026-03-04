Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Krieg im Iran

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Krieg im Iran:

"Während in Teheran die Vorbereitungen für das Begräbnis von Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei laufen, hat Israel angekündigt, umgehend auch seinen künftigen Nachfolger ins Visier zu nehmen. Das Signal der israelischen Regierung ist deutlich: Sie wird an der gezielten Tötung von Führungskadern festhalten. Diese Strategie hat das Land in den vergangenen zwei Jahren ziemlich erfolgreich gegen die Hamas im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon angewandt. Die Ermordung unliebsamer Gegner mutet archaisch an und ist einer Demokratie im Grunde nicht würdig. Allerdings liegen die Dinge im Nahen Osten ein wenig anders. Nicht nur, weil Krieg herrscht, sondern weil die Mullah-Führung seit Jahrzehnten selbst damit droht, Israel zu vernichten."/DP/jha