Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Lokführer-Streiks

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lokführer-Streiks:

"Die Lage bietet einen Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn die Bahn wirklich zum Verkehrsmittel der Zukunft gemacht werden sollte. Je mehr Verkehr sich nämlich auf die Schiene verlagert, umso angreifbarer wird das ganze Transport- und Wirtschaftssystem - für Erpressung à la GDL oder für andere Attacken, die man sich leicht ausmalen kann. Auch das hat Gewerkschaftschef Claus Weselsky mit seinem Streik verdeutlicht. Wieder einmal beweist sich - wie so oft in Wirtschaft und Gesellschaft -, dass man das Risiko besser auf verschiedene Säulen verteilt. Die Bahn ist wichtig. Aber man reist gelassener, wenn es auch Alternativen dazu gibt. Weil man so nämlich auch dann ans Ziel kommt, wenn kein Zug fährt."/DP/jha