Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merz und Belém

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz und Belém:

"Das löst nicht nur die bekannte Kritik an dem Scharfmacher aus dem Sauerland aus, der sich einfach nicht im Griff hat. Das Belém-Bashing landet angesichts der Vorgeschichten vielmehr auf dem wachsenden Haufen der verschiedensten Pannen, die diese Regierung unter der Führung von Merz in nur sechs Monaten an der Macht angesammelt hat. Die Frage, die sich unabhängig von ideologischen Vorlieben inzwischen in den politischen Raum schiebt, ist eine gefährliche. Sie lautet: Kann der das überhaupt?"/DP/jha