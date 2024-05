Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Nahost

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Nahost:

"Diejenigen der 134 Geiseln, die nach fast sieben Monaten Gefangenschaft noch am Leben sind, brauchen diesen Deal. Ihre Verwandten, die unvorstellbare Seelenqualen aushalten, ebenso. Die Menschen in Gaza brauchen eine Waffenruhe, damit die humanitäre Hilfe ausgeweitet werden kann. Und auch den israelischen Soldaten, viele von ihnen sind traumatisiert, wäre damit geholfen. Es wäre fatal, würde ein Abkommen an politischen Eigeninteressen scheitern."