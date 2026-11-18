ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes:

"Wenn Wissenschaftler Ohrfeigen verteilen, sieht das so aus: Zahlreiche namhafte Ökonomen haben einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht, in dem sie sich das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zur Brust genommen haben. Darüber verhandeln Union und SPD derzeit im Bundestag. Sie sind sich schon fast einig - und das könnte Verbraucher teuer zu stehen kommen. Von 50 Milliarden Euro Mehrkosten ist die Rede. Die Kostensteigerung kommt dadurch zustande, dass SPD, CDU und CSU ihre Spezialinteressen durchsetzen. Förderung für Dach-Solaranlagen für die Sozialdemokraten, Biogas-Offensive für die Union. Die Hauptverantwortlichen dieser Änderungen sind die Abgeordneten. Doch auch Wirtschaftsministerin Reiche ist düpiert. So wollte sie ursprünglich deutliche Einsparungen. Allerdings reicht ihre politische Kraft offenbar nicht aus, um zu verhindern, dass ihr Entwurf derart zerpflückt wird."/yyzz/DP/he