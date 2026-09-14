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Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Saudi/Huthi

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Saudi/Huthi:

"Die Folgen des planlosen Kriegs gegen den Iran haben in den vergangenen Tagen eine neue Dimension erreicht (...) Weil US-Präsident Donald Trump die Situation im Jemen zwar befördert hat, aber nicht an einem militärischen Vorgehen gegen die Huthis interessiert ist, ist der Preis für Rohöl an den internationalen Märkten noch einmal deutlich gestiegen (...) Für den zarten Aufschwung in Deutschland verheißt die Entwicklung wenig Gutes. Der Verkauf von Waren im Ausland wird schwieriger und das Leben für die Bundesbürger teurer. Das gilt nicht nur für die Preise an der Tankstelle, sondern für beinahe alle Güter des täglichen Bedarfs. Die Europäische Zentralbank hat in der vergangenen Woche bereits deutlich demonstriert, diesmal härter gegen die Inflation vorzugehen als 2022. Auch das verheißt wenig Gutes für den Aufschwung. Der Konjunktur droht ein perfekter Sturm."/yyzz/DP/men

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