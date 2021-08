Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Schlappe der AfD in Karlsruhe

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zur Schlappe der AfD in Karlsruhe:

"Die Lösung in dieser Frage kann nur ein politischer Kompromiss sein - und beide Seiten wären hier in der Pflicht. Die AfD muss akzeptieren, dass ihre Kandidaten mit Skepsis beäugt werden. Andererseits ist die Logik der Konkurrenz, dass ein Politiker alleine deswegen nicht Bundestagsvizepräsident werden kann, weil er Abgeordneter der AfD ist, ebenso unredlich. Das Problem ist: Beide Seiten wollen den Konflikt gar nicht lösen. Die AfD gefällt sich in der Opferrolle, die Konkurrenz darin, die Rechten auszugrenzen."/al/DP/men