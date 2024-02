Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Situation der Pflege

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Situation der Pflege:

"Die Pflege hierzulande, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), darf weniger als sie kann. Das will er ändern. Bisher gibt es dafür nur Eckpunkte. Die besagen etwa, dass hoch qualifizierte Pflegekräfte Hilfsmittel und bestimmte Arzneien eigenständig verschreiben dürfen sollen. Eine Vorstellung, die jahrzehntelang für Mediziner als Majestätsbeleidigung galt, aber nun selbst in der Bundesärztekammer salonfähig ist. Natürlich liegt wie so häufig der Teufel im Detail und es bleibt abzuwarten, was am Ende tatsächlich im Gesetzentwurf steht. Aber der Weg ist richtig. Das Ganze kann die Pflege als Beruf insgesamt attraktiver machen. Es stärkt die heimischen Fachkräfte und könnte Deutschland gleichzeitig für ausländische Fachkräfte anziehender machen."/DP/jha