Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Strategie gegen Putin

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Strategie gegen Putin:

"Es ist bald an der Zeit, dem russischen Präsidenten eine Brücke zu bauen. Nicht aus Mitleid mit Putin, sondern um das Leid in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Die Brücke würde die Sanktionen nicht ersetzen, sondern sie ergänzen. Die Nato hat mit ihrem Nachrüstungs-Doppelbeschluss in den 80er Jahren bereits gute Erfahrungen mit einer zweigleisigen Strategie gemacht. Wir rüsten auf, wollen aber gemeinsam abrüsten, war der Leitsatz damals. Heute könnte er lauten: Wir ziehen die Zügel weiter an - lockern sie aber auch, wenn Putin an den Verhandlungstisch kommt. Der Westen muss agieren, statt immer nur auf Putin zu reagieren."/al/DP/he