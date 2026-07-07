DAX 25.818 +0,1%ESt50 6.398 -0,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,41 +2,0%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.210 -1,3%Euro 1,1439 -0,1%Öl 72,5 +0,7%Gold 4.130 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trumps Einfluss auf die Fifa

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Trumps Einfluss auf die Fifa:

"Die politische Einflussnahme ist ein Skandal. Die Folgen sind unabsehbar. Insgesamt lässt das ungeheuerliche Schurkenstück tief blicken. Es weist erneut darauf hin, wie verdorben, man kann es nicht anders sagen, die Fifa-Führungsspitze und der US-Präsident sind. Jetzt steht die Glaubwürdigkeit einer Sportart, die Millionen Menschen auf der Welt lieben, auf dem Spiel. Das dürfen sich die nationalen Verbände nicht bieten lassen. Sie müssen aufbegehren, die Fifa-Machtstrukturen zerschlagen. Ansonsten kann man gleich aufhören zu spielen."/DP/jha

Werbung