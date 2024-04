Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Umgang mit dem Iran

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Umgang mit dem Iran:

"Der Nutzen für die Aufnahme in die Terrorliste ist umstritten. Letztlich würde der Akt lediglich dokumentieren, was die Welt ohnehin schon weiß: dass die Revolutionsgarden nicht nur die Hisbollah im Libanon oder Milizen in Syrien und im Irak bewaffnen und ausbilden, sondern Terrorakte in aller Welt unterstützen. Wurden bislang nur einzelne Kommandeure auf Sanktionslisten gesetzt, könnte mit der Listung künftig die ganze Organisation ins Visier genommen werden. Für Deutschland wäre das ein beachtlicher Schritt. Denn die deutsche Diplomatie rechnet es sich hoch an, eines der wenigen Länder auf der Welt zu sein, die noch Drähte in den Iran haben. Diese Beziehungen dürften erheblichen Schaden nehmen."/yyzz/DP/he