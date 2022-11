Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Urteil gegen Jerôme Boateng

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse"' zu Urteil gegen Jerôme Boateng:

"Jérôme Boateng hat sich verkalkuliert. Nach einer ersten Verurteilung ging er in Berufung, sah sich trotz diffuser und halbherziger Verteidigungsstrategie selbstsicher vor einem Freispruch, schlug ein Angebot der Kammer aus. Klar, als Fußballprofi ist er an Vorzugsbehandlungen schließlich gewöhnt. Gelten (und fühlen sich) die Profis oft als unantastbar, hat ihr Handeln nun Konsequenzen. Dass eine junge Frau den Gang durch die Instanzen wagte, könnte anderen Betroffenen Mut machen, die sich bisher nicht zur Anzeige durchgerungen haben - aus Angst vor Konsequenzen oder vor Stigmatisierung in der Öffentlichkeit. Und wer jetzt laut "Aufmerksamkeit" schreit, möge sich die Leben der Frauen ansehen, die erfahrene Gewalt durch Sportler, Filmproduzenten oder Supreme Court Richter öffentlich machten und statt eines großen "Pay Days" Anschuldigungen und Todesdrohungen erhielten."/yyzz/DP/he