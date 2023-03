Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Verhältnis/Deutschland/USA

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Verhältnis/Deutschland/USA:

"Es schien wieder alles so, wie es sein sollte, die deutsch-amerikanische Freundschaft unverbrüchlich. Doch zwischen dem Sozialdemokraten und Biden scheint nicht alles so zu stimmen, wie es insbesondere Scholz immer wieder betont. Zweimal flog Biden schon über Berlin hinweg nach Warschau, ohne bei Scholz vorbeizuschauen. Obwohl die US-Regierung dies zunächst bestritt, heißt es nun, dass der Kanzler die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine an die Bereitschaft Washingtons geknüpft habe, ihre eigenen Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen, obwohl diese in der Ukraine nur von zweifelhaftem Wert sein sollen. Der Ärger über die als Erpressungstaktik wahrgenommene Vorgehensweise ist in Washington bis heute groß."