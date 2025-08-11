Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Verhandlungen über die Ukraine

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Verhandlungen über die Ukraine:

"Wenn es zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kommen wird, muss auch über die Zukunft der von Russland besetzten Gebiete entschieden werden. Völkerrechtlich ist die Sache glasklar: Russland hat kein Anrecht auf die eroberten Regionen. Doch Völkerrecht hin und Völkerrecht her, in der Realität fällt es der Ukraine und ihren Verbündeten immer schwerer, den weiteren Vormarsch der russischen Truppen aufzuhalten. Das Völkerrecht bleibt außen vor, weil es niemanden gibt, der Verstöße ahndet."/yyzz/DP/men