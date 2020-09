Pressestimme: 'Südwest Presse' zu verschärften EU-Abgaswerten

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu verschärften EU-Abgaswerten:

"Für die Automobilindustrie ist das eine neue Horrorbotschaft. Geht nicht, werden Automobilkonzerne laut protestieren und ihren Untergang an die Wand malen. Aber mal abgesehen davon, dass ihre Glaubwürdigkeit in der Diesel-Krise ziemlich gelitten hat - sie könnten als erstes weniger in immer größere SUVs investieren und dafür in kleinere, spritsparende Modelle. Für Peter Altmaier sind von der Leyens Pläne eine besondere Herausforderung: Gerade hat der Wirtschaftsminister mit der Forderung nach einer radikalen Kehrtwende in der Klimapolitik überrascht. Jetzt muss er beweisen, dass es ihm ernst ist. Die Autoindustrie ist zwar besonders wichtig für den Standort Deutschland, aber eben auch fürs Klima."/be/DP/fba