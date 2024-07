Pressestimme: 'Südwest Presse' zu von der Leyens Engagement für E-Fuels

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu von der Leyens Engagement für E-Fuels:

"Dass E-Fuels nicht die Zukunft verbaut wird, ist völlig richtig. Es stimmt zwar, dass sie teuer sind und die Produktion viel Energie braucht. Ob sie in ausreichenden Mengen hergestellt werden können, ist auch unsicher. Dennoch kann heute niemand in Brüssel mit Sicherheit abschätzen, wie sich die Technologie entwickeln wird, ob sie günstiger und damit auch in Pkw einsetzbar sein wird. Das wohl wichtigste Argument ist aber: Auch nach 2035 werden noch Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor auf europäischen Straßen fahren. Der Einsatz von E-Fuels kann hier einen sinnvollen Beitrag leisten, Emissionen zu reduzieren."/yyzz/DP/he