Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Wahlkampf der SPD

ULM (da-AFX) - "Südwest Presse" zu Wahlkampf der SPD:

Über allem aber schweben die Umfragewerte und die Frage, wie die SPD mindestens 15 Prozent aufholen will. Die Sozialdemokraten haben darauf im Wesentlichen zwei Antworten. Erstens: Es hat 2021 schon einmal geklappt. Zweitens: Die Union hat nur rückwärtsgewandte Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit und einen irrlichternden, unberechenbaren, teilweise gefährlichen, unsympathischen Spitzenkandidaten. Unglücklicherweise ist der sozialdemokratische Spitzenmann in der Bevölkerung noch viel unbeliebter als Friedrich Merz. Das macht, bei aller ausgestrahlten Scholzschen Gelassenheit, offenbar doch nervös. Anders ist die Behauptung nicht zu verstehen, nach der wir in einem anderen Land aufwachen würden, wenn wir am 23. Februar falsch abbiegen. Es ist nicht gut und auch nicht besser für Deutschland, wenn sich die demokratischen Parteien gegenseitig als Totengräber diffamieren./yyzz/DP/mis