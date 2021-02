Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Ende des Impeachment-Verfahrens

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Ende des Impeachment-Verfahrens:

Geändert hätte Trumps Verurteilung höchstens, dass er nie wieder als Präsidentschaftskandidat antreten darf. Dass dies in vier Jahren eine realistische Möglichkeit ist, erscheint angesichts der Rolle, die der ehemalige Präsident beim Angriff auf den Kongress spielte, mittlerweile unwahrscheinlich. Trumps hetzerische Rede und die Tatsache, dass er selbst dann nichts unternahm, als er längst wusste, in welcher Gefahr sich sein Vizepräsident befindet, werden ebenso Bestandteile seines Vermächtnisses sein wie das klare Abstimmungsergebnis. Immerhin fiel der mächtigste aller Republikaner, Mitch McConnell, nach der Abstimmung Trump mit einer vernichtenden Rede in den Rücken./be/DP/mis