Pressestimme: 'Südwest Presse' zum FDP-Parteitag

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zum FDP-Parteitag:

Die FDP hat sich auf ihrem Parteitag wie erwartet klar als Wirtschaftspartei positioniert. Ob das ausreicht, um die Fünf-Prozent-Todeszone zu verlassen, bleibt abzuwarten. Vor allem in den drei ostdeutschen Bundesländern, wo in diesem Jahr Wahlen anstehen und Sozialpolitik traditionell eine größere Rolle spielt, könnte die monothematische Ausrichtung und der Ruf nach einem flexibleren Renteneintritt eher Stimmen kosten als bringen. Und was, wenn die Koalitionspartner bei den angestrebten Reformen nicht mitziehen? Bei einer weiteren Niederlagenserie, vor allem bei der Europawahl, dürfte sich die Stimmung an der Basis aber weiter verschlechtern. Insofern bleibt es bei den Liberalen trotz der in Berlin demonstrativ zur Schau gestellten guten Laune spannend./yyzz/DP/zb