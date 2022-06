Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Flug-Chaos

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Flug-Chaos:

"Schuld am Desaster haben die Unternehmen der Luftverkehrsbranche, die während der Pandemie Personal entlassen haben. Dabei hätte es mit dem staatlichen Instrument der Kurzarbeit durchaus andere Lösungen gegeben. Doch die Unternehmen wollten lieber Kosten sparen. Nun haben sich die Fachkräfte anderweitig umgesehen und kommen so schnell nicht wieder zurück. Was die Branche jetzt braucht, ist ein besseres Image, höhere Löhne und Wertschätzung für die Fachkräfte."/ra/DP/men