Pressestimme: 'Südwest Presse' zum globalen Freihandel

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum globalen Freihandel:

"Die Welt des globalen, regelbasierten Freihandels endet stückchenweise. Schon unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatten die USA als jahrzehntelanger Champion des Freihandels den Rückwärtsgang eingelegt. In Folge des Ukraine-Kriegs mehren sich auch in Europa die Stimmen, die den Handel mit China einschränken und bislang in der Volksrepublik hergestellte Güter wieder in Europa produzieren wollen - aus Sorge vor einem möglichen Angriff Chinas auf Taiwan. So zeichnen sich drei - USA, Europa, China - Handelsplätze mit jeweils einem eigenen Wirtschaftskreislauf ab, wo es vorher nur einen gab. All das macht die deutschen Absatzmärkte kleiner und die Produktionsbedingungen teurer, was die Verbraucher in Form höherer Preise und die Arbeitnehmer in Form von Jobverlusten ausbaden müssen."/yyzz/DP/he