Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Klimaplan der EU-Kommission

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Klimaplan der EU-Kommission:

"Man kann es nicht anders sagen: Das Klimapaket der EU-Kommission bedeutet eine Zäsur, die die Politik der nächsten Jahre prägen wird. Sollte das Programm die Verhandlungen mit Mitgliedsstaaten und Parlament einigermaßen intakt überstehen, werden, was wahrscheinlich ist, so ist das Signal an die Welt deutlich: Europa macht Ernst in Sachen Klimaschutz - was die Bürger finanziell zu spüren bekommen werden. Entlastungen sind deswegen dringend nötig."/yyzz/DP/men