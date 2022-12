Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum notwendigen Rücktritt von Lambrecht

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zum notwendigen Rücktritt von Lambrecht:

"Klar, das Verteidigungsministerium ist ein Monster. Es verschlingt Minister und viel Geld. Deutschland gibt fast exakt so viel für das Militär aus wie Frankreich. Frankreich hat eine funktionierende Armee und Munition. Deutschland nicht. Was ist in all den Jahren mit den Milliarden passiert. Jedenfalls hat Christine Lambrecht viel Unbill geerbt. Aber erstens kann sie sich darauf nicht ewig herausreden und zweitens müssten das Land und die Truppe etwas von positiven Veränderungen spüren. Die wiederum im Ministerium beginnen sollten. Nichts davon ist zu sehen. Es gibt keinerlei Hoffnung, dass Christine Lambrecht das Monster in den Griff bekommt."/yyzz/DP/nas