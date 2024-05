Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Bildungsstudie

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur Bildungsstudie:

"Berlin an der Spitze bei einem innerdeutschen Bildungsvergleich? wann hat es das schon einmal gegeben? Dabei ist die Erklärung einfach: Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat in seiner Länderstudie nicht nach Leistung gefragt, sondern nach Chancengleichheit. Dieses positive Ergebnis sollte man nicht geringschätzen, denn in internationalen Vergleichen wird Deutschland immer wieder bescheinigt, dass hierzulande das Elternhaus eine viel zu große Rolle beim Bildungserfolg der Kinder spielt. Nur eins muss klar sein: Niemandem ist geholfen, wenn der breitere Zugang zum Abitur durch eine Senkung der Standards erkauft würde. Das Beste wäre also die Verbindung von beidem: fairen Startchancen wie in Berlin, oder noch besser, wie in den skandinavischen Ländern. Und den Pisa-Erfolgen von Bayern und Sachsen."/yyzz/DP/men