DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,9%Nas24.103 +0,4%Bitcoin63.472 -0,4%Euro1,1785 ±0,0%Öl98,12 -0,1%Gold4.805 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf
Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum Webinar: So investierst du systematisch in die Marktführer von morgen mit Quality & Momentum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zur FDP

17.04.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur FDP:

"Guter Rat für die Liberalen ist teuer. Manch einer empfiehlt der Partei, so zu werden wie die Grünen. Andere sehen sie zwischen AfD und Union positioniert, als nette Halbrechts-Populisten, wieder andere träumen von der sozial-liberalen FDP aus den 70er Jahren. Einig ist man sich in einem Punkt: Die böse Christian-Lindner-FDP, die soll, die darf es nicht mehr sein. Die verbliebene Glut soll nun Wolfgang Kubicki aus der Asche holen, dessen öffentliches Profil sich in der Methode gar nicht mal so sehr von dem Wagenknechts unterscheidet: immer einen flotten Spruch auf den Lippen, meistens unter Berufung auf "den gesunden Menschenverstand", den die Konkurrenz längst verloren hat. Damit kann man weit kommen, wie der zwischenzeitliche Höhenflug des BSW gezeigt hat."/yyzz/DP/he