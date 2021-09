Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Impfkampagne

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" (Ulm) zur Impfkampagne

Die öffentliche Aufmerksamkeit war auf zwei Gruppen gerichtet - die, die nicht schnell genug eine Impfung bekommen konnten, und die, die das Impfen komplett ablehnen. Dabei war aus dem Blick geraten, dass es eine dritte Gruppe gibt - diejenigen, denen es an Informationen mangelt. Wer Impfquotenpunkte gutmachen will, muss dorthin, wo diese Menschen leben, mit Vakzin und Informationen in leicht verständlicher Form im Gepäck. Dabei ist klar: Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr./yyzz/DP/mis