DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +3,6%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.732 -0,5%Euro1,1711 -0,1%Öl109,5 +1,1%Gold4.653 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Bayer Im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Koalition

28.04.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Koalition:

"Die maßgeblichen Debatten und Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat kommen erst noch. Pflege, Steuern, Rente - all das steht noch bevor. Umso mehr irritiert, dass die Koalition es sich selber zusätzlich schwer macht. Union und SPD lassen keine Gelegenheit aus, sich auf Empörungsbäume jagen zu lassen, von denen sie dann mühsam wieder heruntersteigen müssen. Sei es die zugegeben ungeschickte Basisrenten-Äußerung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) oder der zugegeben aussichtslose Schuldenbremsen-Vorschlag von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch: Die Bereitschaft von Schwarzen und Roten, sich nach Kräften aufzuregen, ist ungebrochen. Sicher: Man könnte solche Provokationen auch einfach unterlassen. Man könnte es aber auch unterlassen, darauf einzusteigen. Die dabei vergeudete Kraft werden die Koalitionspartner an anderer Stelle noch brauchen."/yyzz/DP/he