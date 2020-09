Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Konjunkturprognose

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Konjunkturprognose:

"Optimismus des CDU-¬Politikers klingt ein wenig bemüht. Ob das Minus in diesem Jahr 6,3 oder "nur" 5,8 Prozent beträgt, scheint nicht so viel Unterschied zu machen. Viel wichtiger ist, dass sich die Stimmung in zahlreichen Branchen aufhellt, etwa in der Autoindustrie, wie gerade eine Ifo-Umfrage zeigte. Wobei sie immer noch weit davon entfernt ist, gut zu sein. Keiner weiß, wie sich Corona weltweit entwickelt und damit auch die Exportmöglichkeiten. Es wäre fast ein Wunder, wenn es keine Rückschläge gäbe."/DP/jha