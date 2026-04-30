DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 +2,2%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.441 +2,2%Euro1,1730 -0,1%Öl108,1 -1,0%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner
Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Krise der Pflegeversicherung

04.05.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Krise der Pflegeversicherung:

"Der Pflegeversicherung sollen sechs Milliarden Euro fehlen. Die will sich die Gesundheitsministerin zumindest zu erheblichen Teilen von den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen holen. Nehmen wir die Erhöhung der Zuzahlungen für die stationäre Pflege. Die sinken bislang nach einem Jahr im Pflegeheim. Künftig, so ist offensichtlich der Plan, soll erst nach 18 Monaten gesenkt werden. Was sich immer noch nicht genug herumgesprochen hat: Schon jetzt zahlen die Pflegeheimbewohner zwischen 3000 und 3500 Euro monatlich selbst. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Bedürftigen weiter wachsen. Die Gesellschaft wird höhere Kosten in Kauf nehmen müssen. Das wird Verzicht an anderer Stelle bedeuten - ob es nun die Beiträge oder Steuern betrifft. Aber jeder könnte irgendwann der Pflege bedürfen. Deswegen muss der Kollaps des Systems verhindert werden. In unser aller Interesse."/yyzz/DP/he