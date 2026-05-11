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Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Rente

12.05.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Rente:

"Der Ton von DGB-Chefin Yasmin Fahimi war etwas leiser und versöhnlicher als am 1. Mai. Doch in der Sache fand sie vergleichbar deutliche Worte. Gerade mit 96 Prozent beim DGB-Kongress als Vorsitzende wiedergewählt, warnte Fahimi: Wer das Sicherungsniveau der Rente angreifen wolle, riskiere "einen gesellschaftlichen Großkonflikt" - verbunden mit dem Hinweis, die Gewerkschaften seien "mobilisierungsfähig". Das dürfen Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil ruhig als Drohung auffassen. Für die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, ist es aber das Wichtigste, dass Deutschland zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückfindet. Nur so können gut bezahlte Arbeitsplätze dauerhaft gesichert werden."/yyzz/DP/he