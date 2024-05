Pressestimme: 'Südwest-Presse' zur Rente mit 63

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Rente mit 63:

"Fachkräfte werden heute dringend gesucht. Deshalb gehört alles auf den Prüfstand, was gut ausgebildete Menschen daran hindert, arbeiten zu gehen - wenn sie das möchten. In der Bundesregierung scheint man das Problem erkannt zu haben und nun auch angehen zu wollen. Gut so. Aber wie so oft bei der Ampel gibt es natürlich auch hier unterschiedliche Herangehensweisen. Sinnvoll wäre eine Kombination aus mehreren bisher bekanntgewordenen Ideen. Zum einen sollten, wie es die Grünen fordern, Anreize geschaffen werden, damit Ältere für ihre Bereitschaft, beruflich aktiv zu bleiben, wenigstens nicht bestraft werden. Zum anderen gehört auch die sogenannte Rente mit 63 dringend überprüft. Denn in Wahrheit machen die körperlich hart arbeitenden Menschen nur einen sehr geringen Teil dieser Früh-Ruheständler aus. Die meisten haben vergleichsweise bequeme Arbeitsplätze im Büro."