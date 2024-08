Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Schuldenbremse

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Schuldenbremse:

"Mit seinem Festhalten an der Schuldenbremse gerät CDU-Chef Friedrich Merz gleich von gleich zwei Seiten unter Druck. Zum einen durch Ministerpräsidenten seiner eigenen Partei. Aber auch durch SPD und Grüne, die es sich im bevorstehenden Bundestagswahlkampf nicht nehmen lassen werden, das Thema zu spielen. Die Falle ist damit aufgebaut: Wer an der Schuldenbremse festhält, wird automatisch gefragt werden, wo er denn sparen will. Mit einer Liste der Grausamkeiten allerdings hat noch nie jemand Wählerstimmen gewonnen. Zugleich hat der "Fetisch Schwarze Null", den die CDU früher selbstbewusst und selbstironisch vermarktete, einiges von seiner Sexyness verloren. Inzwischen dämmert auch der schwäbischsten aller Hausfrauen, dass marode Brücken und lahmes Internet etwas mit ausgebliebenen Investitionen der vergangenen Jahre zu tun haben könnten."/yyzz/DP/he