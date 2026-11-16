DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,70 -5,0%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.752 -0,7%Euro 1,1016 -0,1%Öl 96,5 +0,7%Gold 3.853 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme/'Sydney Morning Herald': US-Umgang mit Krise als Clown-Show

SYDNEY (dpa-AFX) - Zum stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA und den Pressekonferenzen von US-Verkehrsminister Sean Duffy und Heimatschutzminister Markwayne Mullin meint die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Montag:

Werbung

"Es dauerte mehr als fünf Minuten, bis endlich der eigentliche Grund für den Vorfall zur Sprache kam: ein Router, der Probleme machte und uneinheitliche Daten lieferte. Daraufhin schalteten Techniker das System ab. Und es dauerte zehn Minuten, bis schließlich bekanntgegeben wurde, dass der Start- und Landestopp tatsächlich wieder aufgehoben worden war. (...)

Es wirkte wie eine Clown-Show. Aber technische Probleme sind dabei nur eine Kleinigkeit. Der weitaus beunruhigendere Teil ist, dass es schwierig ist, den Aussagen dieser Regierungsvertreter zu vertrauen, weil ihr erster Impuls darin besteht, ihren Chef zu loben und die Schuld von sich auf andere abzuwälzen. Das ist nicht das, was die Menschen in einer Krise brauchen. (...) Allzu oft stellt diese Regierung Politik und Propaganda über Kompetenz und Kompromissbereitschaft. Die Clowns müssen zu den Erwachsenen im Raum werden."/cfn/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.