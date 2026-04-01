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Pressestimme/'Sydney Morning Herald': Welt des Öls wird nie wieder dieselbe sein

08.04.26 06:26 Uhr

SYDNEY (dpa-AFX) - Zur Waffenruhe im Iran-Krieg und der geplanten Öffnung der Straße von Hormus schreibt die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" am Mittwoch:

"Mit der Waffenruhe - sofern sie hält - dürfte ein Teil des Öls wieder fließen, vorausgesetzt, die Iraner halten ihr Versprechen ein, sichere Geleite durch die Straße zu gewährleisten. Bislang wurden dem Markt rund 40 Tage an Ölversorgung entzogen - mindestens 400 Millionen Barrel -, so dass es Monate dauern könnte, bis der Markt wieder normal funktioniert. Das setzt allerdings voraus, dass der Konflikt dauerhaft endet und die freie Durchfahrt durch die Meerenge möglich ist. (...)

Es ist natürlich denkbar, dass die Waffenruhe nicht hält und der Iran die Meerenge erneut schließt. In jedem Fall aber wird die Welt des Öls nie wieder dieselbe sein, denn der Iran hat getan, womit er lange gedroht, aber was er nie zuvor umgesetzt hatte: Er hat seine Fähigkeit demonstriert, einen erheblichen Teil der weltweiten Ölversorgung lahmzulegen.

(US-Präsident) Donald Trump könnte dank eines von ihm begonnenen Krieges, für den er bislang keine schlüssige Begründung geliefert hat, strukturell nicht nur die globalen Ölpreise, sondern auch die Energiepreise in den USA erhöht haben - mit steigenden Inflationsraten und sinkenden Wachstumsraten sowohl weltweit als auch in den USA als Folge."/DP/zb