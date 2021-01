Pressestimme: 'SZ' zu Herausforderungen im neuen Jahr in der deutschen Politik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Herausforderungen im neuen Jahr in der deutschen Politik

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr eine Bundeskanzlerin freiwillig aus dem Amt scheiden und damit einen klaren Schnitt an der Führungsspitze ermöglichen. Der Machtanspruch wird vollständig neu verhandelt. So viel Experiment war nie. Bisher gab kein Kanzler sein Amt freiwillig auf. Entweder wurden sie abgewählt (Schröder, Kohl, Kiesinger), durch Koalitionswechsel oder -querelen zum Rückzug gezwungen (Schmidt und Erhardt) oder ergaben sich dem Druck der Partei (Adenauer). Im Pandemiejahr steht Deutschland also ein Ereignis bevor, dem sich die politische Klasse mit seltsamer Ruhe, ja Ehrfurcht nähert./ra/DP/zb