Pressestimme: 't-online' zu Finanzpaket von Union und SPD

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu Finanzpaket von Union und SPD:

"Merz vollzieht damit nicht weniger als eine 180-Grad-Wende. Das Erste, was seine Koalition in spe auf den Weg bringt, ist nicht "CDU pur", wie es sein Generalsekretär Carsten Linnemann immer wieder forderte. Es ist SPD pur, und zwar im Quadrat. (.) Merz muss jetzt beweisen, dass er an anderer Stelle auch Dinge herausschlägt, die der Union wichtig sind und für die sie gewählt wurde. Eine konsequente Begrenzung der Migration, Steuersenkungen, eine Bürgergeld-Reform und eine überzeugende Sparpolitik, die zeigt, dass die Regierung nicht nur bereit ist, Geld auszugeben, sondern auch an teils schmerzhaften Stellen Subventionen streicht: Diese Dinge sind - "whatever it takes" - von ähnlicher großer Bedeutung für Deutschland und die Deutschen."