Pressestimme: 't-online' zu Grüne/Finanzpaket

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu Grüne/Finanzpaket:

"Nein, Emotionen gehören nicht in die Politik, es steht den Grünen nicht gut zu Gesicht, eingeschnappt oder beleidigt zu sein. Und doch kann man ihnen in der Summe der Punkte kaum verdenken, dass sie bei all dem nicht mitmachen wollen. Dass sie zumindest den Preis für ihre Zustimmung noch weiter hochtreiben und dafür das Vorhaben in seiner aktuellen Form ablehnen. Selbst wenn's jetzt doch noch eine Einigung gibt (und davon ist nach wie vor auszugehen), es bleibt der Eindruck einer Merz-Truppe, die ohne Not einen sicher geglaubten politischen Sieg verspielt. Die unvorbereitet in die Regierungszeit zu starten und einfache Spielregeln nicht zu beherrschen scheint. Man kann nur hoffen, dass sie sie bald lernen."/yyzz/DP/ngu