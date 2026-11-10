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Pressestimme: 't-online' zu Ilse Aigners Nominierung

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Ilse Aigners Nominierung:

Aigner muss für die Menschen im Land Mensch sein. Eine nahbare Person, herzlich, bodenständig. Eine, die eben nicht das Gefühl weckt, Teil einer abgehobenen Politikerkaste zu sein, sondern die eine zugewandte Zuhörerin ist, die die Probleme der Bürger ernst nimmt und sie sichtbar macht. Dass Ilse Aigner diese Eigenschaften besitzt, bewies sie nicht zuletzt am Montag bei ihrer Vorstellung in Berlin. Aigner strahlte dort Ruhe aus und zugleich Wärme. Sie wirkte bestimmt, klar in der Sprache, aber nicht bestimmend, herrisch. Ohne der Vorschusslorbeeren zu viele verteilen zu wollen, lässt sich prognostizieren: Ilse Aigner dürfte den Job gut machen - auch ohne Jurastudium, was manche unlängst zu Unrecht bei ihr bemängelten./yyzz/DP/mis

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