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Pressestimme: 't-online' zu Jürgen Klopps DFB-Kader-Auswahl

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Jürgen Klopps DFB-Kader-Auswahl

Jürgen Klopp ist bekannt dafür, zu fordern, alles seinem Ziel unterzuordnen. Aber er ist auch als großer Förderer bekannt. Spieler bekommen eine Chance - diese müssen sie am Ende "nur" nutzen. 44 Profis haben nun die Gelegenheit, Klopp von sich zu überzeugen. Klopp beweist Mut, indem er etwas ausprobiert - das ist der einzig richtige Schritt. Dieses ständige "Weiter so", das auch aus der Politik bekannt ist, hat den deutschen Fußball in den vergangenen Jahren nicht weitergebracht und viele Menschen nur enttäuscht. Die deutschen Fußballfans sollten daher froh sein, dass es jetzt zum Wandel kommt.

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Den Kommentar in voller Länge finden Sie hier: https://www.t-online.de/sport/fussball/nationalmannschaft-deuts chland/id_101440080/dfb-team-bundestrainer-juergen-klopp-liefert-mit- neuem-kader-ab.html/yyzz/DP/zb

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