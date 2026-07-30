Pressestimme: 't-online' zu Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

30.07.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes:

"Dieses Gesetz wollte Weile haben, aber jetzt ist es auch gut. Ein ausgewogener, ein fairer Kompromiss, mit dem alle leben können sollten, auch wenn - natürlich - alle daran ebenso etwas auszusetzen haben. [...] Reiche ist mit ihrem Reformpaket gelungen, was sie auch schon beim Gebäudemodernisierungsgesetz, das das alte Heizungsgesetz abgelöst hat, hinbekommen hat: eine insgesamt runde Nummer, ein Gesetzesupdate, das zu nötigen, wirtschaftlich sinnvollen Einsparungen führt, ohne dabei die Energiewende zu gefährden oder gar die Klimaziele zu verraten. In ihrem Ministerium geht es bisweilen drunter und drüber, was vor allem an der Führung liegen dürfte. Und doch ist ebenjenes Ministerium - auch dank seiner Führung - in der Lage, das zu liefern, was die Bürger und Steuerzahler erwarten dürfen: gutes Gesetzeshandwerk."/DP/jha