Pressestimme: 't-online' zu Spritpreis-Änderung

12.03.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Spritpreis-Änderung:

Nun also: die Einmal-täglich-Regel. Immerhin, es ist das Instrument, das am wenigsten sozialistisch daherkommt. Und doch bleibt es, was es ist: ein Eingriff in den freien Markt. Ein Eingriff, der die freie Preisbildung über Angebot und Nachfrage einschränkt und damit automatisch zu Verzerrungen führt. Bei solch einem "österreichischen Modell" ist zu befürchten, dass die Tankstellen die Preise zu Beginn eines jeden Tages noch einmal höher ansetzen als ohnehin schon - weil sie sie im Tagesverlauf nur noch senken dürfen. Der Staat regelt, aber er regelt eben schlecht./yyzz/DP/mis