Pressestimme: 't-online' zu Steuerdebatte in der schwarz-roten Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu Steuerdebatte in der schwarz-roten Koalition:

"Es ist ein vorhersehbarer Vorschlag, der ein vorhersehbares Ende nehmen wird. Klingbeil will die Anhänger seiner Partei glücklich machen, das sozialdemokratische Profil schärfen, wie man das nennt. Doch er weiß selbst, dass das mit dieser Regierung nicht Realität wird. Es ist mit der Union nicht vereinbart, im Wahlkampf war eines ihrer wichtigsten Versprechen: "keine Steuererhöhungen"."/yyzz/DP/nas