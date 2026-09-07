Pressestimme: 't-online' zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

07.09.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - ' t-online ' zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Jetzt, im Herbst 2026, steht Merz schlechter da denn je. Nicht nur ist die AfD der CDU seit Monaten in den bundesweiten Umfragen enteilt und seine schwarz-rote Koalition hätte im Falle von Neuwahlen keine Mehrheit mehr. Mit dem Debakel in Sachsen-Anhalt könnten auch die innerparteilichen Stimmen lauter werden, die Merz persönlich infrage stellen.

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Damit könnte der zweite, für das Land so wichtige "Herbst der Reformen" genauso ausfallen wie schon der erste im vergangenen Jahr - weil die CDU, aber auch die SPD, zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und mit der Frage: Wie geht's weiter an der Elbe?

Für Merz sind das keine guten Aussichten. Er braucht diese Reformen dringend, um zu beweisen, dass seine Regierung handlungsfähig ist. Deutschland, das wirtschaftlich erlahmte Land, braucht sie noch dringender.

Den Kommentar in voller Länge finden Sie hier: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id _101422756/wahl-in-sachsen-anhalt-afd-sieg-ist-ein-schock-ein-politis ches-beben.html/yyzz/DP/zb