Pressestimme: 't-online' zum Einbruch des Gewinns bei Volkswagen

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zum Einbruch des Gewinns bei Volkswagen:

"Die bittere Erkenntnis für die Umwelt, aber auch die Konzernspitze lautet daher: So schnell wie gedacht wird das nichts mit der grünen Transformation. VW will mit einem günstigeren E-Modell für 20.000 Euro am Preisargument rütteln. Doch das allein wird nicht reichen. Gebraucht wird wohl auch eine staatliche Förderung.

Wer­bung Wer­bung

Ob sich die künftige Bundesregierung darauf einlässt, bleibt abzuwarten. Die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm die Möglichkeit zur steuerlichen Anrechnung eines E-Autos vorgeschlagen. Die Union hingegen will keine E-Auto-Subventionen, setzt auf günstigeren Strom und will auf EU-Ebene das Verbrenner-Aus kippen. Für VW und die künftige Strategie wird daher auch entscheidend sein, welche Partei sich in den Koalitionsverhandlungen durchsetzt."/yyzz/DP/ngu